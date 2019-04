Horb a. N. Parkhäuser sind ein Verlustgeschäft

SPD-Stadtrat Dieter Rominger-Seyrich stellte deshalb die Frage, wie stark die Stadt die Parkhäuser jährlich subventionieren muss. Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber konnte die Zahlen grob liefern. Am günstigsten kommt die Stadt noch beim Parkhaus Wintergasse weg. "Hier haben wir keine Schrankenanlage, der Aufwand ist hier einigermaßen gering. Ohne Abschreibung kommen wir hier bei null raus."

Schon schlechter sieht es beim Parkhaus Innenstadt (vormals Kaiser) aus. Huber beziffert den jährlichen Abmangel bei 70 000 bis 80 000 Euro an. Derzeit steht für dieses Parkhauses eine große Reparatur an. Rund zwei Millionen Euro sind dafür in zwei Haushaltsjahren eingeplant. Die Stadt hat nun ein Angebot einer Firma bekommen, das knapp drüber liegt.

Das teuerste Parkhaus für die Stadt ist allerdings das Parkhaus am Bahnhof. Abmangel pro Jahr: 130 000 bis 140 000 Euro. Viel Geld, das woanders wieder reingeholt werden muss. "Wir wollen ja, dass wir die Menschen bequem in Busse und Bahn bringen. Dass das ein Verlustgeschäft ist, ist klar", kommentiere Oberbürgermeister Peter Rosenberger.

Weiteres Parkdeck nicht möglich

Er macht den Stuttgart-Vergleich: "Das Tagesticket bei uns kostet wahnsinnig günstige 1,50 Euro. In Stuttgart kostet eine Stunde drei Euro. Im ländlichen Raum sind solche Parkhäuser ein totales Verlustgeschäft."

ULH-Stadtrat Martin Raible sprach ein weiteres Problem an: Das Parkhaus Wintergasse ist tagsüber meistens komplett belegt – vor allem durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Tatsächlich sorgt das in der Bevölkerung für Frust. Denn viele, die den oberen Marktplatz besuchen, müssen wieder kehrt machen. Raible fragte: "War es nicht so, dass ursprünglich mal überlegt wurde, noch ein Stockwerk draufzusetzen? Und könnte man das jetzt nicht nachträglich machen?" Rosenberger korrigierte Raible: "Tatsächlich gab es am Anfang Skizzen, mit einer weiteren Etage. Doch damals wurde überlegt, ob man nicht über dem Parkhaus ein Sitzungssaal für den Gemeinderat installiert. Doch dann hat man bemerkt, dass die Schlucht viel zu groß wurde. Das war nicht darstellbar."

Wenigstens eine gute Park-Nachricht gab es aber noch: Die Parkflächen am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Florianstraße zwischen Campus Horb und Marmorwerk sind mittlerweile für die Allgemeinheit freigegeben. SPD-Stadträtin Viviana Weschenmoser fragte an, ob das Parken dort denn legal sei und ob es dort eine Parkregelung geben sollte.

Rosenberger antwortete: "Wer dort parkt, parkt nicht illegal. Wir wollen es dort nicht zeitlich beschränken." Vor den Toren der Fahrzeughalle besteht aber Parkverbot.