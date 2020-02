Horb a. N. Parken auf Gehweg wird zum Ärgernis

Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamtes, teilt auf Anfrage mit: "In der Ihlinger Straße herrscht zu manchen Zeiten ein großer Parkdruck, das ist uns bekannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Kunden auf dem Gehweg parkt, bitten wir ihn selbstverständlich, sein Auto woanders abzustellen. Für die Ahndung falschparkender Autos ist die Verkehrsbehörde der Stadt Horb zuständig, mit ihr sind wir laufend im Gespräch."

Es gibt emsige Tage rund um das Gebäude der Volkshochschule, an denen auch in der benachbarten Panoramastraße gerne auf dem Fußgängerweg geparkt wird. Auch auf Facebook gibt es Klagen über das Gehwegparken in Horb. Ein Nutzer berichtet über das Parken vor der Gutermannschule, wo auch gerne mal die Bushaltestelle benutzt wird. Ein anderer schreibt als Reaktion: "Das ist nicht nur in Horb so. In den Stadtteilen werden die Gehwege regelmäßig mit Anhängern zugeparkt. Das interessiert niemanden, obwohl das schon mehrmals bei der Stadt gemeldet wurde."

"An manchen Tagen kommt man nicht durch"

Leute mit Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer leiden besonders unter dem rücksichtslosen Parken. Eine Frau, die einen Angehörigen in seinem Rollstuhl begleitet, schildert: "An manchen Tagen kommt man nicht durch."

Ist es schlichtweg Rücksichtslosigkeit oder gibt es noch andere Gründe, warum Autos auf Gehwegen abgestellt werden? Bei bussgeldkatalog.org, einem Magazin rund um Verkehrsthemen, gibt es Erklärungsversuche. Der deutsche Durchschnittshaushalt besitze mittlerweile häufig nicht nur ein einziges Auto. Das Pendeln zum Arbeitsort erfordere es oftmals, dass mehrere Bewohner eines Einfamilienhauses ein eigenes Fahrzeug brauchen. "Wurde ein Haus vor 20, 30 oder 40 Jahren gebaut, war dem noch nicht so. Aus diesem Grund fehlen oft private Parkplätze auf dem eigenen Grundstück. So mancher weicht dann auf den Gehweg aus", heißt es bei bussgeldkatalog.de. "Bei Neubauten schreiben zwar viele Gemeinden vor, dass ausreichend Stellplätze eingerichtet werden müssen, doch werden Garagen oder Carports häufig als Abstellfläche für den Rasenmäher, Fahrräder und andere Gegenstände genutzt – für das Auto bleibt da oft kein Platz mehr."

Auch die Innenstädte seien betroffen. Findet eine Person in der alltäglichen Hektik keinen Parkplatz, stellt sie sich oft kurzerhand einfach auf den Bürgersteig – offenbar auch in Horb.

Die Stadtverwaltung hat auf unsere Anfrage zu dem Thema bislang nicht geantwortet.