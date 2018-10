Horb a. N. Ortschaftsrat arbeitet an Bürgerverein-Idee

Ortsvorsteher Hans-Albrecht Dietz stellte die Verwendung der finanziellen Mittel in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Ihlingen zur Diskussion. Aus der Stadtteilkonferenz waren in der Ortschaft die Schwerpunkte Mehrgenerationenraum Mühleplatz, eine Kleinbusverbindung sowie die Gründung eines Bürgervereins als oberste Priorität hervorgegangen.

Ratsmitglied Willy Bernhardt regte daher an, dass der Zuschuss der Stadt Horb dem Bürgerverein als Startkapital dienen könnte. "Das können wir der Stadt beschreiben wie wir wollen. Das kriegen wir so nicht durch", antwortete der Ortsvorsteher und begründete dies: "Es wurde ja noch kein Verein gegründet." Bernhardt vertrat jedoch die Meinung, der Ortschaftsrat müsse das Vorhaben anstoßen und vorantreiben.

Rege diskutiert wurde der Sinn und Zweck eines solchen Vereins. Erika Schlager warf hierbei ihre konkreten Vorstellungen zu einem Bürgerverein in den Raum und entwarf gedanklich mögliche Vereinsstrukturen. Dietz gab Schlager zu verstehen, dass sich der Ortschaftsrat mit dem Sinn und Zweck des Vereins auseinander setzen müsse. "Die Frage ist, wie bekommen wir die Bürger für eine Gründung des Vereins?", machte Dietz auf die eigentliche Problematik aufmerksam. Ferner befragte er das Gremium nach weiteren Vorschlägen zur Nutzung der finanziellen Mittel. Die Parkmöglichkeiten in der Vogelsangstraße habe er bereits abgegrast, und die Entlastung des Verkehrs sei ein Problem, welches auf städtischer Ebene gelöst werden müsse. Für die Mühle könne das Geld auch nicht verwendet werden, da diese in kirchlichem Besitz sei. "Es gibt nur wenig Möglichkeiten für die Umsetzung von Ihlinger Themen", musste Dietz auch hinsichtlich des überschaubaren finanziellen Zuschusses feststellen. Mögliche Alternativen sah das Gremium in Investitionen in den Mehrgenerationenraum sowie im Mühleplatz, wo der Bau einer Pergola angestrebt werden könnte. Bernhardt warf hierbei ein, dass ein Bürgerverein solche Maßnahmen in Eigenleistung übernehmen könnte. Auch andere Institutionen würden von der Existenz eines solchen Vereins profitieren, begründete Bernhardt und regte an, die Einwohner zu informieren. Unter anderem mittels Wurfzettel will das Gremium nun die Bürger zu einer Infoveranstaltung einladen und potenzielle Gründungsmitglieder für den Bürgerverein finden.