Horb a. N. OPK will in Horb Vollgas geben

Horb. Der Show-Room im ersten Obergeschoss des ehemaligen Gebäudes der Firma Riese Electronic auf dem Hohenberg ist voll. Grauer Teppich, weiße Stühle – und überall das OPK-Grün. Sogar der Sekt nach der Durchschneidung des Bandes am Ende der Eröffnung wird mit Waldmeistersirup gemischt, sodass der Glasinhalt in der Farbe der OPK-Rollen schimmert.

Denn: Mit zunächst zwölf Mitarbeitern will Xu Chao, Firmengründer aus Zhongsan, von Horb aus erst Europa und dann die Welt mit seinen Schiebetürbeschlägen erobern.

Und die Chancen stehen gut, wie Andreas Barthel vom Tor- und Türhersteller Novoferm den Gästen in einer Präsentation zeigt: Von der ersten Schiebetür, die in Pompeji vor über 2000 Jahren konstruiert wurde, ist diese Tür in der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken. Barthel: "Angesichts steigender Immobilienpreise haben die Menschen ein Bedürfnis, keine festen Raumtrennungen durch Mauern zu haben. Der Flur wird auf Dauer verschwinden. Küche und Wohnzimmer beispielsweise werden durch Schiebetüren flexibel mal kleiner, mal größer!" Firmengründer und General Manager Xu Chao zückt das Smartphone und fotografiert die Präsentation.