Horb a. N. Oldies bezaubern

Neben den neuen Opel-Modellen, teils sogar in den Horber Stadtfarben Rot und Weiß als Sonder-Edition erhältlich, gab es auch ein Vielzahl an Modellen aus den Garagen von Sammlern, Oldtimer-Fans und Rallyefahrern zu bestaunen. So beispielsweise den einzigen Manta in lilafarbener Glanzlackierung. Da staunten selbst die Jungs, die nur mit einem Fuchsschwanz an ihren gut erhaltenen Youngtimern angeben konnten. Auf dem großen Freigelände rings um den offenen Verkaufsraum war an beiden Tagen reger Publikumsverkehr, denn viele Opel-Fans wollten mal wieder in Nostalgie schwelgen oder sich einen Mocca gönnen. Den gab’s mit vier Rädern oder heiß in der Kaffeetasse. Je nach Gusto und Geldbeutel. Trotz der Konkurrenz von vielen Festen im großen Umkreis entwickelte sich die Jubiläums-Veranstaltung des nun schon in dritter Generation geführten Familienunternehmens zu einem echten Publikumsmagneten.