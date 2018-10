Horb a. N. Oktoberfeststimmung im Narrenheim

So waren viele Damen chic im Dirndl erschienen und die Herren in Lederhosen. Höhepunkt am Samstagabend war die Bayerische Olympiade, ein lustiger Wettkampf mit den Disziplinen Melken, Bierkrugstemmen, Nageln und Biertrinken, organisiert von Thomas Müller. Acht Mannschaften traten an. Schon allein die Namen, die sie sich gegeben hatten, waren lustig. Überhaupt stand dabei die Gaudi im Mittelpunkt und weniger das Ergebnis. Die Mannschaften gaben ihr Bestes und wurden von den Umstehenden tüchtig angefeuert. Nach einem Stechen siegte die Damenmannschaft die "Goaldys" vor den "20ern" und den "Deppen vom Dienst". Auf den Plätzen vier bis acht landeten die gemischte Mannschaft der "Goaßelschnalzer", die "Wilden Hilden" (Damenmannschaft), Die Mannschaft "Der wo et will", die "Oaldys" und die gemischte Mannschaft "Gestört aber geil". Am Sonntag öffnete das Narrenheim um 11 Uhr wieder seine Türen und die Narrenküche bot bayerische Schmankerln wie Haxen, Bayrischkraut und Knödel an.