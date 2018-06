Horb a. N. Ohne Rehpinscher Max geht nix!

Die Geschichte, die die Frau erzählt, klingt tragisch: Die Tochter wolle nichts mehr von der Mutter wissen. Der beste Freund vom Bodensee sei vor knapp einem Jahr gestorben. Die Frau ist alleine. Und verzweifelt. Sie sagt: "Hier wohnt auch Karsten R. Er ist ständig betrunken und bedrängt mich." Karsten R. (Name geändert) ist in Horb kein Unbekannter. Er ist der "Saufkumpan" des Bahnhofs-Pöblers Sascha J. (Name geändert). Dreher erzählt: "Ich dusche oben im Bad und gehe dort auf die Toilette. Das habe ich erst mal auf Vordermann gebracht und geputzt. Auch die Treppe. Es ist hier alles versifft. Mein Essen habe ich in den Kühlschrank getan, doch R. frisst mir alles weg!"

Ihr Smartphone hat Dreher noch. Sie sagt: "Ich mache dauernd Inserate, dass ich eine Wohnung und Arbeit suche. Vor gut einer Woche hatte ich die Zusage für eine Wohnung für 450 Euro kalt. Das hätte ich mit Hartz-IV noch bezahlen können. Doch kaum habe ich erwähnt, dass ich Krebs hatte, wurde es still am Telefon des Vermieters. Eine Minute später kam der Rückruf. Sein Bruder hätte die Wohnung einen Tag vorher schon vermietet."

Der Krebs. Die schlimmen Folgen trafen die Frau im Jahr 2007. Bis dahin habe sie jede Menge gearbeitet – als Juwelierfachverkäuferin, Filialleiterin in einem Outlet-Shop in Metzingen, als Automobilverkäuferin, in der Gastronomie. Doch die Diagnose Brustkrebs traf sie wie ein Hammer. "Mamakarzinom G 3. Eine Brust wurde mir um 6.30 Uhr in Tübingen abgenommen. Weil ich immer Sport getrieben habe, hat man mir die stärkste Chemo verschrieben. Ein Jahr lang ging gar nichts. Seit neun Jahren lebe ich deshalb von Hartz IV."

Gibt es keinen Ausweg? "Ich habe keine Lust, zur Erlacher Höhe zu gehen und mich von denen bevormunden zu lassen. Ich bin extrovertiert, das gebe ich zu. Doch es gibt so viele, die schlucken alles und sterben daran." Die angesprochene soziale Einrichtung kennt den Fall – und stellt das Ganze allerdings ein bisschen anders da. "Wir sind seit Längerem mit ihr in Kontakt und haben ihr auch verschiedene Lösungen angeboten – Schlafplätze in Unterkünften, in denen Hunde sogar erlaubt sind, so wie beispielsweise in Rottweil oder Calw. Aber sie hat es abgelehnt, was ihr gutes Recht ist", berichtet Sabine Laabs-Buschbacher, die im Bereich Wohnungslosenhilfe für die Erlacher Höhe arbeitet. Sie habe bereits ausnahmsweise einige Tage in der Unterkunft bleiben dürfen, um Zeit zu bekommen, andere Möglichkeiten prüfen zu können.

Die Stadt schreibt: "Der Stadtverwaltung Horb ist bekannt, dass Frau Dreher obdachlos ist. Um jedoch in die Obdachlosenunterkunft eingewiesen zu werden, bedarf es einer Anmeldung in der Kommune. Zudem sind in den meisten Obdachlosenunterkünften grundsätzlich Tiere verboten. Dies ist nicht nur in Horb am Neckar so, sondern auch in den umliegenden Städten und Gemeinden." Man habe die Frau kulanterweise für ein paar Tage im Durchreisezimmer der Unterkunft wohnen lassen mit der Maßgabe, dass sie sich anmelde und ihren Hund anderweitig unterbringe. Dann wäre auch die Einweisung in die Obdachlosenunterkunft ohne weiteres möglich.

Karin Dreher – es gibt auch die andere Seite. Eine Frau, die in der Stadt aktuell aneckt, wie man hört. Die sich selbst nicht einsichtig zeige und alles ablehne, was man ihr vorschlage. Die ziemlich laut werden kann, wenn es ihr nicht passt.

Dennoch: Der Bahnhofspöbler Sascha J., den Staatsanwalt Frank Grundke vor dem Landgericht Rottweil als "gefährlich für die Allgemeinheit" bezeichnete, durfte jedenfalls in der Obdachlosenunterkunft Horb-Dettingen wohnen. Er hatte Angestellte eines Restaurants mit dem Messer bedroht, immer wieder für Ärger gesorgt und das ganze Areal rund um den Bahnhof terrorisiert.

Diese Vorfälle haben die Stadt offenbar nicht davon abgehalten, dass der Bahnhofs-Pöbler sein Zimmer in der Obdachlosenunterkunft hatte.