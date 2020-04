Horb a. N. OB reagiert gereizt auf Ruhewald-Debatte

Der Ruhewald. Seit Jahren gibt es Streit über die Frage: "Was ist an Grabschmuck erlaubt und was nicht?" Nachdem die Stadtverwaltung zunächst in einer Broschüre sogar Deko-Vorschläge machte, die dann an mancher Stelle für die Stadt "ausuferten", beruft sich die Verwaltung mittlerweile ausschließlich auf die Friedhofssatzung, die Grabschmuck komplett ausschließt. Pünktlich zur Gemeinderatsitzung am Dienstag hatte der Schwarzwälder Bote über den aktuellen Stand berichtet. Denn BiM-Stadträtin Christina Nuss hatte angekündigt, das Thema anzusprechen, nachdem sie mit den Betroffenen Dagmar Dürr und Sven von Hacht ins Gespräch gekommen war.