Horb a. N. Nullerbande ist wieder nicht zu besiegen

Ho rb-Nordstetten. Nach dem Tod des Initiators des Kegelturniers mit Dreikönigskegeln für Jederman und langjährigen Schriftführer des ASV, Manfred Klink, übernahm Karl-Heinz Hellstern die Organisation und führte die Tradition fort. Gewertet wurde in den Kategorien Herrenmannschaften der aktiven Clubs, Damenmannschaften und gemischte Hobby-Mannschaften. Sie seien schon fast "international", meinte Hellstern schmunzelnd. Waren doch auch etliche Kegler aus Dettensee, Mühlen, Horb und Eutingen dabei.

Für eineinhalb Wochen rollten im Sportheim die Kugeln. Insgesamt wurden 7100 Schübe gezählt. Dieses Mal waren 22 Mannschaften, darunter drei Damenmannschaften, am Start. Eine Mannschaft bestand aus mindestens fünf, höchstens sieben Keglern.

Am letzten Tag endete das Turnier mit dem Dreikönigskegeln für Jedermann. Am Abend konnten Karl-Heinz Hellstern und der Vorsitzende des ASV, Matthias Schäuble, den besten Keglern Geld und Sachpreise überreichen. Hellstern bedankte sich bei den vielen fleißigen Schreibern, die in vielen Stunden jeden Wurf genau notierten und bei Nicole und Christoph Schneiderhan, die tagelang gewirtet hatten. Bei den Herrenmannschaften der aktiven Clubs siegte überraschend die Mannschaft "Soale ond Bande Eutingen" mit den Keglern Rainer Müller, Mike Klose, Karsten Widmann, Markus Wagner und Andreas Woppert. Sie erreichten 603 Holz. Mit 580 Holz erkämpfte sich die Mannschaft "Knapp daneben" Platz zwei vor dem "Blauen Montagsclub Horb" (573 Holz).