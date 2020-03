Horb a. N. Notfallplan in der Corona-Krise

Horbs OB Peter Rosenberger: "Wir werden am Montag – wieder als eine der ersten Kommunen im Landkreis – der Verwaltungsstab tagen lassen. Auf der Agenda das wichtigste Thema: Welche Bereiche in unserem Service halten wir noch aufrecht? Wie ist das Ranking?"

Schulen

Ab Dienstag, so hat das Land Baden-Württemberg beschlossen, bleiben alle Schulen und Kitas dicht. Die Schüler hatten vorsorglich bereits viel Arbeitsmaterial mit nach Hause genommen. Die Nordstetter Grundschule stellt den Eltern frei, ob sie ihre Kinder noch am Montag in die Schule schicken, doch das gilt nicht überall. "Wir sind seitens des Schulamts Rastatt dazu aufgerufen, verständnisvoll mit jenen Eltern umzugehen, die ihr Kind aus berechtigter Sorge (zum Beispiel bei Asthma) am Montag nicht zur Schule schicken", so Götz Peter, geschäftsführender Rektor der Horber Schulen.

Rathaus

Auch das Rathaus selbst ist im Krisenmodus. OB Rosenberger: "Wir bitte alle Bürger, nicht ins Rathaus zu kommen. Wenn jemand doch meint, ein unaufschiebbares Anliegen zu haben, bitten wir um Anrufe oder eine Mail."

Wird es eine Schleuse geben? Rosenberger: "Nicht direkt. Wir werden wir erst im Vorraum besprechen, worum es geht. Und dann entscheiden, ob das Anliegen es wert ist, im Eins-zu-Eins Modus zu besprechen!"

Pflegeheim

Der Corona-Krisenmodus in Horb. Gestern wurde schon das Betreten der Pflegeheime verboten – per Allgemeinverfügung.

Veranstaltungen

Und er kündigt an, auch knallhart gegen alle weiteren geplanten Veranstaltungen, die noch nicht abgesagt sind, vorzugehen. Rosenberger: "Ich bin dankbar, dass aufgrund der Vorreiterrolle, die wir eingenommen haben, sich der Landrat und die Bürgermeisterkollegen sich getraut haben, noch konsequenter vorzugehen, als wir gestartet sind." Horb hatte als erstes im Landkreis am Dienstag alle städtischen Veranstaltungen abgesagt und allen sonstigen Veranstaltern Fragebögen geschickt mit der Bitte, diese an die Ortspolizeibehörde zurückzuschicken. Einen Tag später startete die Absagewelle.

Rosenberger: "Ich finde es konsequent, keine Höchstzahl an Personen zu nennen. Es geht um die Verlangsamung der Verbreitung des Corona-Virus. Wer jetzt noch eine Veranstaltung macht in Cafés oder in der Bistro, dem werden wir diese konsequent polizeilich untersagen!"

Bäder

Schon ab heute sind alle Bäder in Horb geschlossen: Das Lehrschwimmbecken in Altheim, das Neckarbad. Der OB: "Das Wasser ist nicht das Problem, aber die Duschen und die Umkleidekabinen! Wir haben auch alle Ortsvorsteher angewiesen, dass alle öffentlichen Hallen geschlossen werden."

Hochzeiten

Zwar werde man die Termine für die standesamtlichen Hochzeiten im Rathaus nicht absagen. Aber, so Rosenberger: "Wer dort einen Sektempfang mit vielen Personen plant – das werden wir ordnungspolizeilich untersagen!"

Musikschule und Jugend

Und alles, was Spaß macht, wird konsequent verboten. Bis 19. April, dem Ende der Osterferien. Der Unterricht der Musikschule Horb – ab Dienstag. Das gilt auch in den Außenstellen. Der offene Jugendtreff im Marmorwerk und alle Jugendräume in den Ortschaften bleiben dicht.

Not-Kita und -Grundschule:

Es gibt nur noch eine Not-Kita und eine Not-Grundschule!

OB Rosenberger: "Wir richten, Samstag, Sonntag und Montag eine Hotline ein. Es werden nur Kinder von Eltern oder Alleinerziehenden genommen, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind."

Klartext: Beide Eltern sind in Feuerwehr, Polizei, in der Medizin und medizinischen oder Alten-Pflege, in der Apotheke, in der Produktion von Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion oder Lebensmitteleinzelhandel. Müllabfuhr oder Energie- und Wasserversorgung beschäftigt. Das gilt analog für Alleinerziehende. Rosenberger: "Diese Eltern müssen uns eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers zuschicken. Alle anderen haben leider keine Chance. Wir müssen lernen, hier nein zu sagen."

Weitere wichtige Fragen:

Wo wird die Not-Kita und die Not-Grundschule sein?

Rosenberger: "Das entscheiden wir, wenn wir wissen, woher die Kinder kommen. Die Gutermann-Grundschule steht aber nicht ganz oben auf der Liste. Weil sie direkt neben dem Altenheim liegt. Einen Fahrdienst werden wir den Eltern nicht anbieten. Essen wird es dort auch nicht geben."

Derzeit gibt es nur eine grobe Schätzung, wie viele Kinder in Not-Kitas oder der Grundschule unterkommen. Rosenberger rechnet mit ein bis zwei Gruppe oder 20 bis 40 Kinder.

Das Stadtoberhaupt: "Ich rechne damit, das es die ersten Tage holpern wird. Deshalb werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt mit Fragen beschäftigen, die sicherlich kommen werden: Bekommen Eltern ihre Kita-Gebühr zurück? Kostet die Not-Kita extra?"

Auch für Rathaus-Mitarbeiter (außer bei den Stadtwerke-Mitarbeitern) wird es hier keine "Gnadenplätze" geben.

Rosenberger: "Wir werden am Montag auch versuchen zu klären: Wer braucht Sonder-Urlaub für die Kinderbetreuung?" Dies sei auch ein Grund dafür, um den möglichen Rathaus-Betrieb während der Corona-Krise zu überprüfen.

Klar ist aber: Die Mitarbeiter des Jugendreferats, die bislang in der Schulsozialarbeit tätig sind, sollen ebenso wie die ab Dienstag "arbeitslosen" Erzieher als Pool genommen, um die Ganztagsbetreuung in der Not-Kita und der Not-Grundschule zu gewährleisten.

Rosenberger: "Am Dienstag und am Mittwoch werden alle Kitas auch besetzt sein. Falls Eltern etwas vergessen haben oder Fragen haben. Es ist auch schon passiert, dass morgens ein fünfjähriger Kind vor der Kita-Tür stand, weil er alleine losgegangen ist."

Wie knallhart wird das Rathaus noch in der Corona-Krise vorgehen?

In Eutingen werden Fußballplätze gesperrt. Rosenberger: "Wenn sich Fußballvereine draußen zum Training treffen, werden wir das ordnungspolizeilich nicht verbieten. Allerdings appelliere ich dringend im Gleichklang mit der Bundeskanzlerin, die sozialen Kontakte soweit wie möglich zu minimieren, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.." Aber: Durch die Sperrung aller öffentlichen Hallen sind alle Trainings dort nicht möglich.

Was ist mit privaten Sporthallen und Fitnessstudios?

Rosenberger: "Das können wir nicht untersagen. Ich weiß aber, dass einige Fitness-Studios überlegen, die Saunas und gemeinsamen Ruheräume zu schließen."

Was ist mit dem Verbot von Friseuren, Gastro und anderem Gewerbe?

Rosenberger: "Das wird eine Entscheidung des Bundes sein. Die dann über die Landesregierungen dann bei uns landen. Ich persönlich gehe zum Friseur. Bitte ihn aber, Handschuhe zu tragen und auf die Hygiene zu achten. Wer in Restaurants essen geht, sollte das nicht in großen Gruppen machen, Abstand halten und nicht gerade zusammen an der Bar kuscheln."

Wann wird das Rathaus geschlossen?

Rosenberger: "Alle Bürgermeister haben beschlossen: Wenn, werden alle Rathäuser im ganzen Landkreis gemeinsam geschlossen. Außer, es gibt in einer Kommune einen Sonderfall.." Eins kündigt Rosenberger auch noch an: Die Entscheidung, ob die Ritterspiele im Juni stattfinden werden, will er jetzt früher treffen – deutlich vor dem 1. April, wie angekündigt.