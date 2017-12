Horb a. N. Norma am Standort Ahldorf interessiert

Jöchle führt aus: "Wenn sich eine Firma wie Norma nach einer Vergrößerungsmöglichkeit umschaut, so ist das normal. Vor allem, wenn diese Firma die Hallen in Eutingen nur gemietet hat und plant, etwas eigenes zu bauen. Wir hatten schon mit Norma darüber gesprochen. Sie benötigen eine Fläche von fünf bis sechs Hektar – dafür passende Standorte sind rar. Bei uns wäre so etwas allenfalls am Flugplatz möglich. Doch dort haben wir – genau wie das angedachte Gewerbegebiet in Ahldorf – noch kein Planungsrecht. Für uns ist wichtig, dass die Arbeitsplätze möglichst in der Region bleiben."