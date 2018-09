Horb a. N. Nordstettens Handel befindet sich derzeit im Wandel

Neues Leben kommt in die ehemaligen Krone in der Hauptstraße in Nordstetten. Hier eröffnet Harry Vogel im Oktober eine Weinhandlung mit südafrikanischen Weinen. Auch Ute Waldmann zieht mit ihrem Geschäft "Blumenambiente" in die neuen Räumlichkeiten.

Die beiden Läden, links Blumen und rechts Weine, sind etwa gleich groß. Der Eingangsbereich dazwischen soll gemeinsam dekoriert werden. Zwei Geschäfte, die sich zusammentun, das ist der neue Trend und auch Vogel und Waldmann sehen hier eine perfekte Kombination.

Waldmann hatte vor zwölf Jahren ihren Floristik-Shop "Blumenambiente" in der Hauptstraße 33 eröffnet. Das Geschäft läuft gut, sagt sie. Ausschlaggebend für den Umzug sei die oft extreme Parksituation. Auch habe sie in den größeren Räumlichkeiten die Möglichkeit, ihr Sortiment etwas zu erweitern, zum Beispiel mit Geschenkartikeln. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf Hochzeits- und Trauerfloristik liegen. Vogel will in seinem Geschäft "Die Weinkiste" nicht die typischen Weine, wie sie es in jeder Weinhandlung gibt, anbieten. Der ehemalige Berufsoffizier hat 2002 in Namibia die südafrikanischen Weine kennen und schätzen gelernt. Das Wissen über südafrikanische Weine, ihren Anbau, das Keltern und den Ausbau habe er sich zum Teil selbst beigebracht, aber auch Kurse absolviert, wenn er in Namibia war. Seit 2006 betreibt er schon einen Online-Handel mit südafrikanischen Weinen, der auch weiter bestehen bleibt. Einmal in der Woche möchte er eine kleine Auswahl von vier bis fünf Weinen zum Verkosten anbieten.