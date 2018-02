Horb a. N. "Nordstetten ist eine Ortschaft mit hoher Lebensqualität"

Die Ortsvorsteherin wünscht sich, dass sich mehr Neubürger in den Vereinen betätigen. Außerdem gebe es trotz guter Infrastruktur zu wenig Gastronomie. Als Maßnahmen für 2018 nannte sie die Erschließung des Baugebiets Schulstraße-Süd und den Ausbau des städtischen Kindergartens. Außerdem stehen verschiedene Bauhofarbeiten an, wie die Anbringung der Straßenmarkierungen in der Scheibenbußstraße und in der 30-er Zone, Pflasterarbeiten vor dem Schloss, der Rückschnitt von Bäumen und Hecken sowie die Sanierung der Schlaglöcher in der Hohlgasse.

Beim Turm am Schloss müssen Tür und Fenster gestrichen werden. Der Ortschaftsrat stimmte einstimmig dafür, diese Maßnahmen in Auftrag zu geben. Lobend erwähnte Edith Barth noch, dass sich über 80 Bürger das Jahr über auf verschiedene Art ehrenamtlich für ihren Ort einbringen.