Horb a. N. Norbert Beck besucht Horber Unternehmen

Stationen waren dabei Heizungsbau-Fassnacht in Nordstetten, die Firma Bosch-Rexroth, Infinex auf dem Heiligenfeld und Blumen-Müller in der Neckarstadt. Firmeninhaber Robert Müller führte die Gäste durch die Verkaufsräume. "Die Dienstleistung, der Rund-um-Service und das Wissen woher die Ware kommt, schätzt der Kunde am meisten", meinte Müller.

Die Blumen und Pflanzen kommen ausschließlich von ausgewählten Gärtnern und Lieferanten, und momentan seien zwei Meister und eine Floristin im Unternehmen beschäftigt, erklärte der Firmeninhaber.