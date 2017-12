Horb a. N. Noch lange bimmeln die Glocken

Dieses Jahr kam er für die Kinder von ganz weit her geschritten. Er stapfte mit einem Sack auf dem Rücken in das neue Waldstück beim See. Voller Spannung saßen alle auf dem Waldsofa. Für den Nikolaus hatten sie den großen Lehnstuhl weich ausgelegt und konnten kaum erwarten, bis er darauf Platz nahm. Mit dem Lied: "Lasst uns froh und munter sein" empfingen ihn die Kinder. Nach weiteren Gedichten und Versen beschenkte Nikolaus jedes Kind mit einem gebackenen Weckmann als kleine Überraschung aus seinem Sack.

Beim Abschlusslied hörte er nochmals die Dankesworte: "Nikolaus wir danken dir, nächstes Jahr komm wieder her." Noch lange bimmelte seine Glocke, als er wieder am Waldesrand verschwand.

Am Dienstag, 19. Dezember, öffnet sich im Kindergarten St. Elisabeth in Altheim ein Fenster des lebendigen Adventskalenders. Große und kleine Leute sind eingeladen, in der Adventszeit innezuhalten, heißt es in der Ankündigung. Die Geschichte von Mischas Reise zum Christkind wird lebendig werden mit Bildern, Liedern und dem Erzählen dieser berührenden Geschichte. Im Anschluss gibt es Punsch und Gebäck. Außerdem werden fair gehandelte Waren aus dem Weltladen von Horb verkauft.