Warm angezogen, mit roten Nasen und glänzenden Augen standen die Kinder und ihre Großeltern im adventlich geschmückten Garten des katholischen Kinderhauses St. Mauritius in Nordstetten. Und tatsächlich – der Nikolaus kam mit Bischofsmantel, Mitra, Stab und goldenem Buch. Nach der Begrüßung durch den Nikolaus zeigten die Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren, was sie für ihn vorbereitet haben. Lieder, ein Kreisspiel, ein Gedicht, einen Tanz und eine Liedbegleitung mit Instrumenten. Der Nikolaus war begeistert und hat sich sehr gefreut, heißt es in der Mitteilung des Kindergartens. Dies zeigte sich dann auch im goldenen Buch. Als Überraschung und Dank für die gelungenen Vorführungen erhielt jedes Kind vom Nikolaus persönlich das gefüllte Säckchen. Danach gab es für alle Punsch und die von den Großeltern beziehungsweise Eltern mitgebrachten Plätzchen. Zum Abschluss des Abends wurde nochmals das Lieblingslied des Nikolauses gesungen, und die Kinder überreichten ihren Großeltern ein selbst gebasteltes Geschenk. Foto: Schmidt