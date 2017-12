Horb a. N. Nikolaus im Marathon-Einsatz: Senioren freuen sich

Horb. Viel zu tun gab es für den Nikolaus in den vergangenen Tagen. So besuchte er an einem Tag die Bewohner des Altenpflegeheimes Ita von Toggenburg und der Betreuten Seniorenwohnanlage St. Vinzenz. Alle hatten sich im Speisesaal des Altenpflegeheimes versammelt. Ehrenamtliche Mitarbeiter teilten Glühwein und Punsch aus. Dazu gab es Gebäck.