Horb a. N. Nicht nur reiche Erben spielen Tennis

Der Jugendausschuss des Tennisclub Dettingen hat daraufhin einen offenen Brief verfasst, in dem es heißt: "Wir, der Jugendausschuss des Tennisclub Dettingen, sahen am 23.08.2019 Ihren Beitrag zum Thema Vermögenssteuer bei ZDF heute, in welchem Sie die Aussage: ›Man hat immer so vor Augen den tennisspielenden Erben...‹ tätigten. Auch, wenn dies nicht die Hauptaussage Ihres Interviews darstellte, sorgte dieser Satz bei uns für reichlich Gesprächsbedarf, denn wir erleben jeden Tag aufs neue, dass Tennis kein Sport nur für reiche Erben, sondern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller gesellschaftlichen Schichten ist, der Menschen jeglicher Herkunft verbindet."