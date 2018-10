Horb a. N. Nicht in Konkurrenz zur Pracht des Gotteshauses

Veranstaltungsort waren die beiden Talheimer Kirchen. Am Vormittag hatten sich die 16 Teilnehmerinnen aus zahlreichen Gemeinden des Dekanats in St. Michael und Laurentius im ehemaligen Untertalheim eingefunden, wo sie unter fachkundiger Anleitung Blumenarrangements für die verschiedenen Bereiche der Kirche gestalteten. Im Anschluss daran gab es eine Abschlussbesprechung. Bruder Paidoios gab hier zu bedenken, dass neben der Kreativität auch Korrespondenz und Einbindung der jeweiligen Örtlichkeiten eine große Rolle spielen.

Der Referent bezeichnete die neugotische, reich ausgemalte und mit geschnitzten Altären sowie zahlreichen Skulpturen üppig, bunt ausgestattete Kirche als eher schwierig. Hier sollte der Blumenschmuck nicht mit der Pracht der Kirche konkurrieren, sondern etwas zurückhaltender oder die Farben und Formen aufgreifend gestaltet werden. Ganz konkret wurde für den Volksaltar ein Arrangement aus großen, mit Flechten bewachsenen Ästen und farblich sehr zurückhaltenden Anthurien auf dem Boden platziert, damit die Sicht nicht beeinträchtigt wird. Die Seitenaltäre bekamen mit den bestehenden Farben und Formen harmonierende Gestecke, ein Mal sehr flach und über die ganze Länge reichend und ein Mal zwei kleinere, höhenversetzt angeordnete und miteinander verbundene. Vor dem Ambo wurde aus grünen Bambusrohren eine raumfüllende Pyramide, ebenfalls mit Anthurien ausgestaltet, platziert. Weiterer Blumenschmuck wurde vor der Herz-Jesu-Statue am Hochaltar und dem Marienbild bei den Opferlichtern aufgestellt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde am Nachmittag in der stilistisch ganz anderen, modernen und eher schlichten St.-Martinus-Kirche ien Obertalheim, erneut Hand angelegt und Blumenschmuck für die verschiedenen möglichen Stellen gesteckt und gebunden. So wurde wiederum ein großes Gesteck auf dem Boden vor dem Altar arrangiert, ein weiteres vor dem Ambo, auf dem Marienaltar, am Tabernakel und beidseitig des Kreuzes, höhenversetzt vor der hellgrauen Wandfläche. Frei im Altarraum wurde auf einem schlichten Stativ eine Kugel aus Weiden und Reben, belebt mit einigen frischen Blüten und Ranken als gestaltendes, schmückendes und raumfüllendes Element aufgestellt.