Horb a. N. Neustart für Kampf um gerechte Rente

Baumhackl: "Ich habe mich im Oktober letzten Jahres der Gruppe auf Facebook angeschlossen. Ich habe bis November erst nur gelesen, dann bin ich zu einem der Administratoren geworden."

Damit war Baumhackl einer derjenigen, der für "Fridays gegen Altersarmut" auf Facebook die Inhalte und Kommentare prüfen durfte und gegebenenfalls löschen. Baumhackl: "Als das dann aufkam, dass Madsen Verbindung nach rechts nachgesagt wurden, habe ich ihn angeschrieben. Und gefragt, was da dran ist. Drei Wochen gab es keine Antwort. Dann habe ich den Brief auf Facebook in der Gruppe veröffentlicht. Minuten später wurde ich komplett aus der Facebook-Gruppe rausgeschmissen!"

Eigene Facebookgruppe gegründet

Viele der auf Facebook verkündeten Ziele fand der ehemalige Benz-Betriebsrat allerdings richtig. Baumhackl: "Deshalb habe ich angefangen, mit einem anderen ehemaligen Administrator, die neue Gruppe "Gemeinsam gegen Altersarmut" aufzubauen. Dabei sehen wir uns als Koordinatoren und völlig unabhängig von Institutionen, Parteien oder Organisationen!"

Der Anspruch und die Hoffnung von Baumhackl und seinen Mitstreitern formuliert der Talheimer wie folgt: "Die Facebook-Gruppe hatte in Höchstzeiten über 300.000 Follower. Selbst wenn davon zwei Drittel aus der rechten Ecke die Seite befeuert haben sollte, bleiben 100.000, die das Anliegen an sich gut finden und dahinter stehen. Und damit haben wir genug Bürger, die von unten Druck machen können. Auf die Entscheider in der Politik. Es bringt wenig, sein Anliegen nach Berlin an die Politiker zu schicken. Wenn man da überhaupt eine Antwort bekommt, dann nur mit vorgestanzten Sätzen."

Neue Aktion will keine Stimmung machen

Der IG-Metaller, der zehn Monate vor der Rente steht, will Lokalpolitiker und auch seine Gewerkschaft überzeugen, dass die neue Aktion "Gemeinsam gegen Altersarmut" keine Stimmung machen will, um Unzufriedene Populisten in die Arme zu treiben. Sondern um Druck von der Straße aus zu machen, damit sich wirklich was ändert. Damit beim Bürger und zukünftigen Rentner auch wirklich im Portemonnaie für die Altersvorsorge landet.

Baumhackl: "Da bin ich dran. Einen Pastoralreferenten der Kirche habe ich als Redner schon gewinnen können!"

"Auch an Kinder und Enkel denken"

Was bewegt ihn persönlich? "Mein Kinder. Ich habe fünf und sieben Enkel. Ich sehe derzeit nicht die Chance, dass die auf eine vernünftige Rente hoffen können. Als das Rentensystem mit dem Generationenvertrag gegründet wurde, haben zehn bis zwölf Arbeitnehmer einen Rentner bezahlt. Derzeit sind es zweieinhalb Arbeitnehmer. Deshalb muss die gesetzliche Rentenversicherung so umgebaut werden, dass meine Kinder und Enkel, wenn sie alt sind, nicht zum Sozialamt laufen müssen."

Und schätzt er die Chancen ein? Baumhackl: "Mein Mitstreiter und ich versuchen, bundesweit jeden Samstag die Mahnwachen an den verschiedenen Orten zu koordinieren. In Freudenstadt habe ich gemerkt, das auch viele Jüngere gekommen sind. Da ist schon ein starkes Bewusstsein da für das Thema!"

Die erste Mahnwache von "Gemeinsam gegen Altersarmut" ist am kommenden Freitag, 26. Juni um 14.30 auf dem Flößerwasen. Am Samstag, 27. Juni, geht es um 14.30 Uhr an der Baiersbronn-Touristik los. Mehr Infos und Kontakt auf Facebook unter "Horb.Gemeinsam.gegen.Altersarmut"