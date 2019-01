Horb a. N. Neujahrsempfang: Wo steuert Stadt im Jahr 2019 hin?

Wo steuert Horb im Jahr 2019 hin? OB Rosenberger: "Interkommunal werden 2019 durch die Trasse von Dettensee über Dommelsberg nach Mühringen auch diese Ortschaften und der Rest von Betra ans schnelle Breitband angeschlossen. Uns wird es in diesem Jahr gelingen, das sämtliche Ortslagen Horbs, mit Ausnahme von Aussiedlerhöfen und Weilern, mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt sind."

Digitalisierung

Rosenberger führt aus: "Wir wollen den Prozess des Wandels in unserer Stadt weiterhin selbst in die Hand nehmen und aktiv mitgestalten." Damit gemeint: Nicht nur die Eröffnung des Digital Hub in der Kaserne, in das die Stadt 900 000 Euro investiert hat und das dazu dienen soll, ein Netzwerk zwischen Firmen und Experten für die digitale Transformation der Geschäftsprozesse zu schaffen, sondern auch eine Digitalisierung von Horb. Denn: Im Februar wird Rosenberger das Konzept des Rathauses für die "Digitale Mehrwertkommune" im Rathaus vorstellen.

Infrastruktur

Neben dem Breitbandausbau mit einer Million Euro jährlich will das Rathaus die Mittel für den Radwegeausbau massiv aufstocken. Rosenberger: "In diesem Jahr investieren wir 7,5 Millionen Euro in den Ausbau unserer Infrastruktur. Gleichzeitig werden die Mittel für den Erhalt des bestehenden Vermögens weiter massiv aufgestockt."

Konkrete Projekte, sagt der OB: "Wir werden 2019 mit dem Ausbau der Rad-Infrastruktur beginnen. Die jährlichen 100.000 Euro sollen nach dem jetzigen Planentwurf für die nächsten drei Jahre nochmals jährlich um 250 000 Euro für Rad- und Feldwege erhöht werden, damit ist die Ernsthaftigkeit doppelt unterstrichen." Auch geplant: Neben dem Neubau des Kindergarten Grünmettstetten mit einer Million Euro und der Generalsanierung der Stadionhalle mit 2,3 Millionen Euro sollen auch das Schulzentrum, das MGG und die Grundschule in Altheim saniert werden. Rosenberger: "Auch das wird eine große Summe kosten."

Live-Zwischenspiel

Dann mal wieder Entspannung für die Zuhörer – und Lampenfieber für Tabea Stäbler. Denn die 15-jährige Schülerin von Katharina Krebitz hat ihren ersten Live-Auftritt. Krebitz stimmt "Never Forget You" an, dann steigt Tabea ein. Erst schüchtern mit der zweiten Stimme, doch nach dem ersten Vers bewegt sie ihren Körper mit zur Musik und beginnt zu lächeln. Jubel und donnernder Applaus im Publikum. OB Rosenberger: "Liebe Rabea, die Nervosität hat man gar nicht gemerkt."

Impulsvortrag

Dann der Gastredner. Das Mega-Thema diesmal: Digitalisierung. Jürgen Jähnert, Geschäftsführer der BWCon mit Sitz seit letztem Jahr auch in Horb tritt ans Pult. Der Digitalisierungsexperte war selbst jahrelang bei Alcatel und SEL.

"Wir haben uns damals nicht vorstellen können, dass es möglich ist, kostenlos über das Internet zu telefonieren. Vielleicht sind die Autohersteller irgendwann mal froh, wenn wir ihr Auto kostenlos ausleihen." Gelächter im Publikum. Laut Jähnert ein Impuls, der zeigen soll, was durch die Digitalisierung vielleicht noch bevor stehen könnte. Seine Forderung auch an die Stadt Horb: "Eine Kommune sollte Verwaltung, Gewerbegebiete und Verkehr in Zukunft digital abbilden können." So könnten Vorgänge effektiver optimiert werden.

Dann tritt die SPD-Bundestagsabgeordnete Esken ans Pult. Wird erst politisch: "Ich hoffe, 2019 wird das Jahr, in dem das unsägliche Narrativ ›Migration ist die Mutter aller Probleme‹ ein Ende findet. Die Probleme sehen ganz anders aus: Wie sollen wir, die wir arbeiten, uns um die Kinder kümmern, die Angehörigen pflegen und uns auch noch fortbilden, um in der Digitalisierung zu bestehen, das alles vereinen können?"

OB Rosenberger versteht diesen Appell so: "Danke für die Aufmunterung an uns als Kommune, die versucht, die Infrastruktur dafür in der Kinderbetreuung und Schule sehr gut aufzustellen."

Dann ist Michael Theurer dran – Ex-OB von Horb und inzwischen im Bundestag für die FDP. Zunächst wünscht er dem an Burnout erkranktem Timm Kern "baldige Genesung". Applaus im Publikum. Theurer warnt vor dem "digitalen Tsunami": "Für kleine und mittlere Unternehmen besteht die Gefahr, hinweggefegt zu werden. Doch wir können das bewältigen, wenn wir uns nicht auf unserem Wohlstand ausruhen." Er fordert die richtigen Schritte der Politik: "Die Erfahrung zeigt, wo der Staat eingreift, ist die Industrie aufgeschmissen." Fordert Steuererleichterungen für Forschung und Entwicklung für genau diese kleinen und mittleren Unternehmen. Und weil OB Rosenberger davor warnte, dass es "inzwischen populär geworden ist, über die Kommunalpolitik anonym in den sozialen Medien herzuziehen", setzt sein Vorgänger Theurer noch eins drauf: "Es muss aufhören, dass die Gemeinde- und Ortschaftsräte die Deppen der Nation sind. Sie sind Helden der Demokratie. Das müssen wir laut sagen!" Langer Applaus im Publikum.