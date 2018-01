Horb a. N. Neues Wanderjahr erweitert den Horizont

Horb-Dettingen. Wie der Verein mitteilt, behindere die Änderung die Vereinsarbeit in der Ortsgruppe nicht. "Im Gegenteil, es erweitert den Horizont, und neue Kontakte können geknüpft werden."

Für das Wanderjahr 2018 haben die Wanderführer des Dettinger SAV ihre Ideen eingebracht und daraus ein umfang- und abwechslungsreiches Freizeitprogramm bereitgestellt. "Wir freuen uns auf jeden Teilnehmer, ob Mitglied oder Nichtmitglied. Kameradschaft, Freundschaft und gemeinsame Erlebnisse sind wichtiger denn je in unserer schnelllebigen Gesellschaft." Bei den Wanderungen des SAV könnten die Teilnehmer in netter Gesellschaft Kultur und Landschaft kennen lernen, angeregte Gespräche führen oder einfach die Natur in der Gruppe genießen.

Im Folgenden das Wanderprogramm. Die Abkürzungen: HT heißt Halbtagswanderung, GT Ganztagswanderung und MT Mehrtageswanderung. Mittwochswanderungen finden jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle beim "Adler".