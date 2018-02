Horb a. N. Neues Parkkonzept fürs Einkaufszentrum?

Das würde bedeuten: Bei einem Verstoß drohen dann lediglich 10 Euro Bußgeld und nicht 30 Euro wie vom Park-Service.

Doch was heißt das für das Parken in den Activ-Arkaden? Bei der Eröffnung wurden dort 90 Minuten mit Parkscheibe erlaubt. Weil der inzwischen gekündigte Park-Service knallhart kontrollierte und mit den 30 Euro-Knöllchen viele Kunden verprellt hatte, setzten die Mieter durch, dass im Dezember drei Stunden mit Parkscheibe geparkt werden konnte.

Nach Dreikönig war dieses Versöhnungsangebot wieder erledigt. Dann startete der umstrittene Parkservice wieder damit, teure Knöllchen zu verteilen. Bis er Anfang Februar endgültig gekündigt wurde.

Wie lange soll man im Einkaufszentrum in Zukunft parken können? Carsten Müller: "Dazu haben wir bei den Mietern bisher noch kein Meinungsbild abgefragt." City-Manager Thomas Kreidler: "Nach der zuletzt durchgeführten Befragung durch das Marktforschungsinstitut Acocella vor dem Jahreswechsel haben die meisten Kunden angegeben, dass sie sich bis zu zwei Stunden in der Stadt zum Einkaufen aufhalten. Ich plane auf jeden Fall, mich mit allen Mietern der Activ-Arkaden bis spätestens Ende des Monats zusammenzusetzen."

Und dann wird es nicht nur darum gehen, welchen Vorschlag die Stadt macht. Sondern auch darum, wie die Activ-Arkaden mit dem Handel in Horb weiter zusammenwachsen können. In den Activ-Arkaden sind schon fünf Mieter Mitglied bei Horb Aktiv. Studienkreis, Projektmensch, Mrs. Sporty, Carsten Müller und Rewe. Carsten Müller, Sprecher der Mieter: "Jetzt, wo eine für alle tragbare Parklösung in Aussicht ist, können wir auch beginnen, Aktionen zu entwickeln und zu starten."