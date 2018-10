Horb a. N. Neues NET-Konzept zur Reisemesse

Gsell: "Unter diesen Oberthemen werden wir Angebote entwickeln, um das touristische Profil der Region zu schärfen und für Reisende attraktiver zu machen."

Erstes Beispiel für das Wander-Erlebnis: Das neue Wanderangebot im "Spitzbubenland". Entwickelt unter der Federführung von Andreas Scholz, Projektleiter des Gemeindeentwicklungsprojekts "Starzach 2025" in Kooperation mit den Städten Horb und Haigerloch. Premiere hatte die Karte auf der Neckarwoche. Die Wege haben Namen wie "Hochgericht, Kleine Räuberbande oder Spitzbubenweg." Scholz: "Wir werden das Spitzbuben-Thema weiter entwickeln und können uns als nächsten Schritt auch eine Ausstellung vorstellen."

Ein gutes Beispiel für das, was das NET jetzt plant. Gsell: "Wir wollen für jedes Oberthema pro Gemeinde ein bis zwei Highlights entwickeln. Dabei geht es uns darum, insgesamt nur die besten Attraktionen herauszuheben." Ihr Kollege Frank Börnard, zuständig für den Tourismus in Sulz, sagt: "Klar ist der Neckartalradweg die Attraktion Nummer eins im NET. Dazu kommt das Kanu-Fahren auf dem Neckar, die historischen Innenstädte von Horb und Rottenburg oder die Kulturtankstelle in Börstingen."

Doch es geht nicht nur um die Klassiker. Sondern auch um die Geheimtipps. Gsell: "Da gibt es so einiges. Wer weiß schon, dass man auf der Schloss Weitenburg Picknick wie in Australien machen kann? Mit Decke, Korb und Sandwiches. Solche Kleinode und Geheimtipps suchen wir, um diese als Attraktionen vermarkten zu können."

Dabei will das NET auch in Sozialen Netzwerken präsent sein. Gsell: "Wir werden verstärkt auf diese Kanäle setzen, um das Wissen über solche Geheimtipps nach und nach aufzubauen."

Und von diesem neuen Konzept des NET sollen die ersten Elemente auf der Reisemesse CMT im Januar 2019 präsentiert werden. Gsell: "Davon erhoffen wir uns ein erstes Feedback der Besucher und sehen darin den ersten Probelauf vor dem endgültigen Start des neuen Konzepts im Jahr 2020." Nach der CMT soll in einem Workshop dann die endgültige neue Kampagne erarbeitet werden.

Wichtig, so betonen sowohl Gsell als auch ihr Kollege Börnard: "Wir wollen kein aufgesetztes Konzept entwickeln, sondern eins, das von den Leistungsträgern mit entwickelt wird."