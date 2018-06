Horb a. N. Neuerwerbung findet Weg ins Stadtmuseum

H orb. Die auf das Jahr 1896 datierte zweite Fassung des großformatigen Hirschfelder-Gemäldes "Das Dienstmädchenbüro", die seit 1983 als Leihgabe im Horber Stadtmuseum hing, kehrte leider vor Kurzem aus konservatorischen Gründen in die Staatsgalerie nach Stuttgart zurück. Mit einer Neuerwerbung hat nun der Kultur- und Museumsverein dafür gesorgt, dass die Wände im Hirschfelder-Zimmer des Bürger-Kultur-Hauses nicht kahl bleiben.

Offensichtlich eilt dem Kultur- und Museumsverein auch in Sachen des jüdischen Genremalers Salomon Hirschfelder (1831 – 1903) ein gewisser Ruf voraus, sodass dem Vorsitzenden Joachim Lipp jüngst aus Privatbesitz zwei Ölgemälde zum Kauf angeboten wurden. Der östlich von München lebende Besitzer war im Internet auf die vielfältigen Aktivitäten des Vereins gestoßen, der einige Objekte des in Dettensee geborenen Malers dem Stadtmuseum als Leihgaben zur Verfügung gestellt hat.

Das 1881 geschaffene Bilderpaar hing einst an der Stubenwand eines stattlichen Bauernhofs in der Nähe des Tegernsees und kam auf dem Erbwege in den bayerischen Landkreis Ebersberg. Es erzählt eine Geschichte, die der deutsch-ungarische Journalist, Literatur- und Kulturhistoriker Adolf Kohut (1848 – 1917) in der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 21. November 1902 beschrieben hat. Beim ersten Bild handelt es sich um die verkleinerte Fassung eines Ölgemäldes aus dem Jahr 1876, das in der Werkliste unter dem Titel "Die Vogelscheuche" verzeichnet ist.