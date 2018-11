Horb a. N. Neuer Vize-Dirigent Timo Keppler gibt sein Debüt in Steinachhalle

Die Steinachhalle in Talheim war von Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden der Kinder und Jugendlichen gut gefüllt. Nach einer kurzen Ansprache durch Jugendleiter Denis Hamm spielte zunächst das Juniororchester des Musikvereins Obertalheims. Die Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren wechseln nach zwei Jahren von der Bläserklasse der Schule in das Juniororchester. Dirigent Andre Baur hat mit "For four or more", "Cleveland Rocks" und "Mack the Knife" eine interessante Stückauswahl getroffen und die Kinder hervorragend auf diesen Auftritt vorbereitet. Viel Applaus war dem Juniororchester sicher, weshalb es sich bei den Zuhörern mit einer Zugabe bedankte.

Danach nahm die Jugendkapelle Salzstetten auf der Bühne Platz und unterhielt das Publikum mit einer gelungenen Mischung aus traditioneller Blasmusik, modernen Arrangements und Filmmusik. Auch hier durfte das Orchester nicht ohne eine Zugabe von der Bühne.

Den Abschluss des Nachmittags gestaltete dann das Jugendorchester des Musikvereins Obertalheim unter der Leitung von Daniel Schanz. Ab der 7. Klasse wechseln die Kinder des Juniororchesters in die Jugendkapelle. Was sie in dieser Zeit gelernt haben, war deutlich zu hören. Neben ruhigen Titeln wie "Down by the Sally Garden" wurden Filmmusik wie "Danza Kuduro", "Baba Yetu", die Titelmelodie des Videospiels Civilization 4, die Polka "Blasmusik im Herz" und auch Klassiker der Swing- und Pop-Musik wie "Gimme Hope Jo’Anna" gespielt.