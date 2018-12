Horb a. N. Neuer Gürtelgrad für viel Fleiß

Nach Gürtelgrad geteilt, aber im Alter bunt gemischt, mussten die drei Abschnitte der Prüfung durchlaufen werden: Grundschule, Kata (ein imaginärer Kampf gegen mehrere Gegner, bei dem sich der Karateka an eine vorgeschriebene Technikfolge halten muss und sich dabei in verschiedene, festgelegte Richtungen bewegt) und Kumite (Partnerübungen) im Schwierigkeitsgrad dem Gürtelgrad entsprechend.

Die erste Prüfung war für den Großteil der Prüflinge die erste Prüfung überhaupt, die sie im Karate abgelegt hatten. Die Gruppe der Prüflinge bestand ausschließlich aus der Unterstufe, also aus Karatekas, die erst am Anfang ihrer Karate-Laufbahn stehen und somit auch noch recht aufgeregt waren. Aber am Ende konnten sie alle mit ihrem Können Sensei und Prüfer Markus Powill überzeugen und sich über ihren neuen Gürtel freuen.

Ihre erste Prüfung und somit die Prüfung zum neunten Kyu haben erfolgreich absolviert: Vincent Bläse, Samuel Grötzinger, David Vidakovic, Vincent Klein, Magdalena Singer, Ines Singer, Elias Stark, Anna Maier, Milla Gintschel, Kevin März, Jona Hartl und Ash Nur Yildirim.