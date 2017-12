Horb a. N. Neuer Chefarzt setzt auch auf Natur

Horb. KLF-Geschäftsführer Ra lf Heimbach sagt: "Wir konnten mit Klotz einen Chefarzt für Horb gewinnen, der vor der Fachlichkeit her gegenüber seinen Vorgängern am Breitesten aufgestellt ist. Gerade in der Geriatrie, die ein interdisziplinäres Schnittstellenfach ist, profitiert der Patient enorm davon. Ich bin mir sicher, wir haben einen ausgesprochen guten Chef für die geriatrische Reha in Horb gefunden. Das zeigt, wie wichtig uns die geriatrische Reha in Horb ist." Er soll auch helfen, die Akut-Geriatrie "auf Sicht", so Heimbach, im Krankenhaus Freudenstadt zu etablieren. Ein Projekt, welches schon Martin Weiner, der Vorvorgänger von Klotz, anschieben sollte. Heimbach: "Das ist aber deshalb nicht vorangekommen, weil der Ansprechpartner in Freudenstadt gefehlt hatte. Mit Klaus Fellermann (seit Oktober neuer Chefarzt Klinik 1 Freudenstadt, d. Red.) haben wir diesen Ansprechpartner aber."

Das Ziel der KLF: Auch im Krankenhaus Freudenstadt sollen Geriatrie-Patienten behandelt werden. Damit die KLF eine Komplexpauschale abrechnen kann.

Heimbach: "Gemeinsam mit dem Aufbau einer Akut-Geriatrie in Freudenstadt bekommen wir eine Win-Win-Situation. Da die Patienten nach der Akut-Behandlung in Horb in die Reha können." Und Klotz mit seiner Expertise soll dabei helfen. Heimbach stellt klar: "Klotz ist Chef der Geriatrie in Horb. Er wird auf keinen Fall in Teilzeit auch in Freudenstadt arbeiten."