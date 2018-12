Horb a. N. Neue Schulmensa schmeckt Horb

H orb. Prächtige Stimmung in der neuen Mensa, die zwischen dem alten Schulgebäude und der Turnhalle im freien Winkel eingebaut wurde. Die Bläserklasse ist schon ganz aufgeregt, Leiter Martin Stöckel hat die Triangel in der Hand. Schulleiterin Sabine Peter: "Wundert mich, dass du Triangel spielst." Stöckel scherzt: "Das ist das Einzige, was ich kann."

Dann geht es los –­ mit der Europahymne und den Jingle Bells. Applaus. Stöckel: "Wir spielen jetzt Gummi und verziehen uns."

Stimmungsvoller Auftakt für die Eröffnungsreden. Schulleiterin Sabine Peter: "Seit 2006 sind wir Ganztagsschule. Seitdem sehnen wir uns alle nach einer Mensa. Bisher hatten wir eine Übergangslösung – wir haben gut 70 Essen täglich in einem Klassenzimmer ausgegeben. Dort gab es das Essen dann in vier bis fünf Schichten. Als wir im Sommer dann in die neue Mensa ziehen durften, war die Freude riesengroß. Die Idee mit der offenen Wand ist besonders raffiniert und gelungen. Es ist eine wunderschöne Mensa geworden."