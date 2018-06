Horb a. N. Neue Masche am Parkhaus-Eingang

Horb. Die (nicht ganz) perfekte Masche. Sie ist die neue Skulptur vom Kunstverein Oberer Neckar in der Stadt. Name: Verstrickt. Für Journalistin Anette Rieger, die in das Objekt einführt, ist das "so verstrickt wie das Leben aus den Augen einer Frau."

OB Peter Rosenberger erinnert daran, dass diese Enthüllung der neuen Skulptur pünktlich zum 25. Jubiläum des Kunstvereins ist. Dominik Rakoczy, Filialleiter der Kreissparkasse Horb, sponsert damit schon im zehnten Jahr die "Kunst in der Stadt". Rakoczy: "Es ist schön, immer wieder neue, belebende Farbtupfer in der Stadt zu sehen!"

Rosenberger zitiert noch einen Satz aus der Selbstdarstellung von Sonya Braun: "Dieser Satz trifft auch meinen Arbeitsalltag. Kunst ist ein Spiel, bei dem ich ab und zu gewinne und oft verliere." Doch klar – angesichts dieses spannenden, verwobenen Kunstobjekts aus Holz gibt es keinen Grund, zu verzweifeln. Der OB und die Künstlerin greifen sich ein Glas Sekt und Braun zeigt dem OB, wo der Webfehler ist.