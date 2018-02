Horb a. N. Neue Leiterin der Geschäftsstelle begrüßt

Die neue Mitarbeiterin ist auch in der Ortschaftsverwaltung Mühlen tätig und wohnt in Ahldorf. Sie war in der Sitzung auch gleich für das Protokoll zuständig. In der von OV Grassinger gehaltenen Laudatio für Gundi Hipp wurde deutlich, dass das Ausscheiden von Hipp in Isenburg sehr bedauert wird. Gundi Hipp war 18 Jahre die rechte Hand von Jürgen Grassinger und man habe mit ihr in Isenburg unheimlich viel gemacht, so Grassinger. Wir sind sozusagen richtig zusammengewachsen. Man habe immer alles gemeinsam ohne Probleme gelöst. Was Gundi Hipp gemacht habe, habe funktioniert.

Jürgen Grassinger überreichte Gundi Hipp und Ariane Hertkorn jeweils einen Blumenstrauß. Für die scheidende Mitarbeiterin gab es noch eine Einladung zu einem Brunch.