Horb a. N. Neue Homag-Halle in Horb

Kreis Freudenstadt. Die Halle mit einer Nutzfläche von rund 5000 Quadratmetern wurde innerhalb von drei Monaten speziell für die Bedürfnisse von Homag umgebaut, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Halle diene der Endmontage und Inbetriebnahme von großen Anlagen. Dafür würden vormontierte Maschinenkomponenten aus Schopfloch angeliefert.

Um die Durchlaufzeit zu minimieren, würden die Maschinen und Anlagen in einem parallelen Vorprozess bereits virtuell am Computer in Betrieb genommen. An dem sogenannten "digitalen Zwilling" würden die Funktion sowie die Schnittstellen zwischen den Maschinenkomponenten vor dem Bau der realen Maschine getestet.

In der Halle arbeiten rund 30 Mitarbeiter projektbezogen und zeitweise. "Insbesondere die Montage unserer großen Anlagen benötigt viel Platz", so Michael Merz, Werk- und Standortleiter in Schopfloch. "Um unser Werk in Schopfloch zu entlasten, haben wir mit der Halle in Horb die perfekte Lösung gefunden. Die Maschinen und Anlagen können hier eingefahren und von den Kunden abgenommen werden."