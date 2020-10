Horb a. N. Neue Fläche für Gewerbegebiet in Ahldorf im Gespräch

Kein Wunder. Am Mittwoch hatte OB Peter Rosenberger im Interview des Schwarzwälder Boten über die Kommunikation des Rathauses noch gesagt: "Sehr häufig wird beispielsweise über den richtigen Zeitpunkt, wann was kommuniziert werden soll, diskutiert. So frühzeitig als möglich, wenn noch keine Fakten vorliegen, oder aber – so wie wir es handhaben – wenn wir konkrete Informationen mitteilen können."