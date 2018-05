Horb a. N. Neue Blumenwiesen für Nordstetten

Horb-Nordstetten. Die Initiatoren informieren zu den Hintergründen: "Die fortschreitende Intensivierung in der Landwirtschaft sowie umfangreicher Siedlungs- und Straßenbau führen zu einer schleichenden Veränderung der Kulturlandschaft."

Die Folgen für Blüten besuchende Insekten seien gravierend, denn Nahrungsgrundlagen gehen verloren und der Lebensraum werde knapp. So habe sich die Situation für alle Nektar und Pollen sammelnden Insekten wie zum Beispiel Honig- und Wildbienen oder Schmetterlinge in der Landschaft enorm verschlechtert. Dabei erfüllen Blüten besuchende Insekten wichtige Funktionen in der Natur, auf die auch der Mensch angewiesen ist, wie zum Beispiel die Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen sowie als wichtiger Baustein des Nahrungsnetzes. Damit Insekten künftig wieder mehr Futter finden, startete das Netzwerk Blühende Landschaft 2016 gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben und Kommunen das Projekt "BienenBlütenReich".

Auch Nordstetten beteiligt sich dieses Jahr am "BienenBlütenReich" und bringt die Landschaft zum Blühen. Am Dienstag vergangener Woche wurden an der Grundschule vier insektenfreundliche Blühflächen eingesät. Daran beteiligten sich Schüler und Lehrer der zweiten Klasse. Voller Begeisterung und Tatendrang bereiteten die Schüler die Flächen vor, verteilten den von der Stadt Horb angelieferten Kompost, maßen die Flächen aus und steckten Quadrate ab, die sie dann nachher gemeinsam einsäten. Zum Schluss wurde noch gewalzt und gewässert. Jetzt können die Blumen und hoffentlich auch viele Insekten kommen. Interessierte Bürger können sich bei Führungen im Sommer Inspiration und Know-How für eigene Blühprojekte holen.