Horb a. N. Neue Betreiber für Salatschüssel

Und jetzt kann die Salatschüssel (ohne Sue im Namen) wieder durchstarten. Chefin Severina: "Das Salatbuffet bleibt natürlich der Mittelpunkt. Dazu gibt es Tagesessen in Selbstbedienung, Döner und Pizza." Murat Acel: "Wir haben jetzt einen Monat benötigt, um die Salatschüssel zu renovieren. Wir öffnen morgens ab 9 Uhr und schließen um 20 Uhr. Am Wochenende bleibt die Salatschüssel geschlossen. Nach fast zwei Jahrzehnten in der Gastronomie sind das für uns geregelte Arbeitszeiten – das Wochenende frei."

Serif – auch bekannt vom Sport Café: "Wir haben schon von vielen gehört, dass sie froh sind, dass die Salatschüssel jetzt wieder offen ist. Damit bieten wir für viele hier im Gewerbegebiet eine Alternative zur Kantine, und man spart sich die Zeit in der knappen Mittagspause, in die Stadt runterzufahren."