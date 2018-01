Horb a. N. Nehmen Rathaus und Gemeinderat Bedürfnisse der Bürger nicht ernst?

In ihrer im Namen des Ortsverbands der Grünen verfassten Pressemitteilung erinnert Sauter daran, dass zum glücklich sein nicht nur materielle Faktoren, sondern auch Natur und Umwelt gehören würden: "Ich denke, in der Gesamtstadt Horb haben viele Menschen begriffen, welche Qualitäten unsere Landschaft bietet. Viele haben irgendwann mal im Großraum Stuttgart gelebt oder arbeiten dort und sind froh, in Horb oder einem der Teilorte noch relativ naturnah wohnen zu können. Sie schätzen es, dass man am Wochenende wandernd oder radfahrend in der nahen Umgebung unzersiedelte Natur erlebt und nicht erst mit dem Auto irgendwohin fahren muss."

Es werde laut Sauter "höchste Zeit", dass Stadtverwaltung und Gemeinderat ihre "Seh- und Denkweise korrigieren und die Verantwortung erkennen, die sie für eine immer noch hochwertige Landschaft haben". Was das Rathaus heute als Begründung für ein neues Gewerbegebiet anführe, seien überholte und leicht zu widerlegende Argumente. "An erster Stelle das Argument Arbeitsplätze: Logistiker – wohl der Auslöser für die Standortsuche – schaffen im Verhältnis zur überbauten Fläche wenig Arbeitsplätze. Großgaragen, mit denen man zur Zeit das Horber Industriegebiet füllt, schaffen überhaupt keine Arbeitsplätze", meint die Grüne und kritisiert: "Die Gewerbeansiedlungspolitik der Stadt Horb und der gesamten Region war und ist alles andere als nachhaltig. Nachhaltig wäre eine platzsparende Ansiedlungsplanung, die einstöckiges Bauen nicht mehr zulässt, die die riesigen Parkplätze in der Fläche nicht mehr zulässt und ein anspruchsvolles Verhältnis zwischen Flächenverbrauch und geschaffenen Arbeitsplätzen vorschreibt. Das alles ist in Horb noch nicht geschehen, sollte aber geschehen."

Man könne Ahldorf aus Sauters Sicht nicht dafür bestrafen, dass "eine Autobahn mit Zubringer vor der Haustür" habe, denn: "So bestraft man die Ortschaft ja doppelt." Sauter fragt: "Warum soll die Kommune ihr Bedürfnis an zukünftiger Gewerbeansiedlung nicht im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets mit Empfingen lösen? Eine Erklärung dafür habe ich noch nicht vernommen."