Horb a. N. Neckarwoche wird zum Wirtschaftgipfel

Die Digitalisierung. Die Personalsuche oder Vorauswahl digital –­ bringt das was? Gläser hat eine klare Meinung: "Man stellt den Menschen ein und keinen Avatar. Das persönliche Gespräch ist wichtig."

Weinhold sagt: "Die IHK als auch wir nutzen natürlich das Internet und die sozialen Medien als Weg, um diese Bewerbung dem jungen Menschen so einfach wie möglich zu machen. Da gibt es eine App, die Lehrstellen in der Nähe zeigt oder eine Börse. Man kann sich sogar mit einer Postkarte inzwischen bewerben oder per Mail –­ das ist kein Problem!"

In Horb gibt es jetzt einen "Digital Hub". Wie leicht oder schwer tun sich die Firmen und Handwerker mit der Digitalisierung? IHK-Präsidentin Gläser antwortet: "Im Moment ist dafür eigentlich eine schlechte Zeit, sich über die Digitalisierung Gedanken zu machen. Die Auftragsbücher sind voll, alle haben alle Hände voll zu tun und sind an der Grenze. Weil das Beschäftigen mit der Digitalisierung alles langsamer macht, bleiben die Themen ohne externe Beratung natürlich stehen. Man muss auch die Mitarbeiter mitnehmen, sonst hört der Prozess auf."

Weinold erklärt: "Bei unseren Betrieben in der Baubranche geht da schon viel. Firmen werden auf der Baustelle per Apps koordiniert. Wir bieten jetzt auch ein Beratungsprogramm an. Dazu gibt es Fördermaßnahmen wie die Digitalisierungsprämie und einen Digitallotsen, der dafür sorgt, dass sich ein kleines Unternehmen so etwas leisten kann." Gerade in der Digitalisierung der Haustechnik bieten sich für Handwerker neue Ertragschancen. Weinold erklärt: "Wir haben jetzt mit Hammer 4.0 ein gemeinsames Projekt mit der evangelischen Heimstiftung gestartet. Dabei geht es darum, dass ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben können. Mit der Smart-Home Technik wie Sturzmelder oder anderem ermöglicht man dann den Betroffenen auch Sicherheit. Und das ist für Handwerker, die diese Technik einbauen, natürlich ein Wachstumsfeld."

Auch mit den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beschäftigen sich beide. Sylvia Weinold: "Im Moment steigt in unserem Bezirk die Zahl der Existenzgründungen, die sich mit Ressourcenschonung beschäftigen. Konkret: Die regional Produkte wie Öle herstellen und diese vermarkten." Gläser: "Wir beobachten auch, das Unternehmen beim Bau oder Umbau ihrer Betriebsimmobilien immer energieeffizienter bauen."

Und da kommt die Energieagentur aus Horb ins Spiel. Gläser und Weinold betonen das enge Netzwerk mit Martin Heer und seinem Team. Heer berichtet: "Am Anfang hatten viele Handwerker die Befürchtungen, dass wir ihnen mit unseren Beratungen für Privatkunden das Geschäft wegnehmen. Das hat sich jetzt komplett gewandelt: Die sind froh, dass wir ihre Kundne neutral beraten und sie auf dieser Beratung aufbauen können. Dazu haben wir selbst drei Berater, die Gewerbekunden bei ihren Immobilien beraten." Sylvia Weinold berichtet: "Wir haben inzwischen sogar eine eigene Umweltberaterin. Die setzt natürlich auch auf Angebote wie dem der Energieagentur Horb auf."