Horb a. N. Neckarwoche bietet Infos, Erlebnisse und Unterhaltung

Die Veranstalter bieten in Kooperation mit dem Tageselternverein in Halle 1 eine täglich Kinderbetreuung. Für die Größeren gibt es im Freigelände einen Vergnügungsbereich mit Hüpfburg, Bungee-Trampolin und Karussell.

Unterhaltung im Festzelt

Schau und Unterhaltung auf der Festzeltbühne ist ebenfalls vorgesehen. Am Freitag, 28. September, treten ab zirka 19 Uhr Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Gayer mit einer Darbietung unter dem Titel "Rhythm Attack" auf. Am Samstag, 29. September, gibt es ab 15.45 Uhr eine Action-Aufführung mit "Defence and more" zu sehen. Um 18.30 Uhr treten die Ginger Girls auf die Bühne, und ab 19 Uhr heißt es noch einmal "Rhythm Attack" mit der Tanzschule Gayer.

Unter dem Titel "Survival Bushcraft" zeigt der Schwäbische-Alb-Verein, wie man ohne Hilfsmittel in der Natur überleben kann.

Rund um das Messegelände stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Der Ausweichparkplatz hinter dem Manfred-Volz-Sportpark ist geöffnet. Notfalls können Besucher auf die kostenlosen Parkplätze am Flößerwasen oder im Parkhaus am Bahnhof ausweichen.

Weitere Informationen: www.neckarwoche.de

Freitag, 28. September

17.30 Uhr: Honk and Blow beim Handwerker-Feierabend

Samstag, 29. September 11 Uhr: Musikalisches Weißwurst-Frühstück mit dem Musikverein Salzstetten

13.30 Uhr: Stadtkapelle Sulz

16:30 Uhr: Stadtkapelle Horb

19.30 Uhr: Musikcocktail von Rechord aus Horb

Sonntag, 30. September 9.45 Uhr: Gottesdienst im Festzelt, musikalisch umrahmt vom Kinder- und Jugendchor Bildechingen

11 Uhr: Musikverein Empfingen

13.30 Uhr: Musikverein Göttelfingen

16 Uhr: Musikverein Haigerloch-Stetten