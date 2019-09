Horb a. N. Neckarbrücke in der Dammstraße halbseitig gesperrt

Horb - Zwei junge, in orangene Warnwesten gekleidete Bauarbeiter lächeln von einem Plakat vor dem Kreisverkehr hinter Kaufland auf die wartenden Autofahrer hinab. "Neckarbrücke Horb/ Dammstraße – Sanierung bis Ende Oktober 2020" ist darauf zu lesen. Zunächst wird die Straßenseite Richtung Ihlingen umfassend in Stand gesetzt, in einem zweiten Bauabschnitt ist die Gegenspur an der Reihe, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe erklärt. Dieses hat die Bauarbeiten in Auftrag gegeben und übernimmt die Kosten von ­etwa 1,6 Millionen Euro.