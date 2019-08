Horb a. N. Neckarbad: Bis 2020 Familienbereich dicht

Derzeit werde im Auftrag der Stadt das Schadensbild in einem aufwendigen, gerichtlichen Verfahren gutachterlich ermittelt. Ziel sei es, Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten zu ermitteln und geltend zu machen. Auf den zeitlichen Ablauf oder auch auf eine Beschleunigung des Verfahrens habe man keinen Einfluss. Da sich beispielsweise die Fliesen großflächig ablösen, rechne man damit, dass die Schadenssumme entsprechend hoch einzustufen sei. "Derzeit gehen wir von einem Schaden im deutlich sechsstelligen Bereich aus. Das Beweissicherungsverfahren dauert derzeit noch an", so Zimmermann.

Aufgrund des großen Schadensumfanges würden die Sanierungsarbeiten einige Zeit in Anspruch nehmen. "Die Vorwegnahme und Vorfinanzierung von Sanierungsmaßnahmen würde allerdings der Zerstörung von Beweisen gleich kommen und unsere Position vor Gericht schwächen", erklärt der Bürgermeister abschließend.