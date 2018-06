Horb a. N. "Neckar-Apotheke" feiert Eröffnung

Gemeinsam stieß man auf eine gute Zukunft der neuen Apotheke an, und die Hausherrin, eine waschechte Horberin, die zukünftig ihre neue "Haupt-Apotheke" selbst leiten wird, dankte allen Beteiligten in einer kurzen Rede. "Danke für den Zufall, der mich zur richtigen Zeit hierher geführt hat. Danke für alle Tipps und kritischen Anmerkungen. Danke an alle Mitarbeiter. An die, die während der Umbauphase die Stellung in Herrenberg gehalten haben und alle die neuen Mitarbeiter, die ohne zu wissen was auf sie zukommt, meine Visionen bis hierher mitgelebt haben. Danke auch an Oliver Pfeiffer von der KSK, der sich so engagiert für all unsere Belange eingesetzt hat. Danke an alle Handwerker, die es schafften, ihre Gewerke im Zeitrahmen zu realisieren und ein besonderer Dank an alle Freunde und Familienangehörigen, die mir und meinem Mann immer wieder mit Rat und Tat zur Seite standen – oder ganz einfach: Danke an euch alle."