Horb a. N. Naturerlebnisse in allen vier Jahreszeiten

4. Januar: Wanderauftakt nach Ihlingen, HT, 16.30 Uhr, WF: Günther Hoffmann. 26. Januar: Bildvortrag – Rückblicke anlässlich 90 Jahre Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Dettingen, 17 Uhr, Org. Marita und K-H. Drieschner

Februar

10. Februar: Zur Wilhelma, mit Zugfahrt nach Stuttgart, GT, WF Marita Drieschner

März

10. März: Wanderung im Stäble, HT, 13 Uhr, WF Rainer Reichensperger 16. März Jahreshauptversammlung ab 19.30 Uhr im Gasthaus Adler, Org. Rainer Reichensperger 31. März: Kaffee-Nachmittag anlässlich 90 Jahre Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Dettingen, 13.30 Uhr, Org. Vorstand

April

7. April: Rundwanderung um Tumlingen, HT, 13 Uhr, WF Karl-Heinz Drieschner 22. April: Wanderung Schwäbische Alb, auf die Limburg, GT, 9 Uhr, WF Rainer Reichensperger

Mai

5. Mai: Wanderung bei Hirsau, GT, Zugfahrt im Schweinbachtal und Kollbachtal, WF Wolfgang Sgolik 19. Mai: Alb-Panoramaweg bei Rosenfeld, HT, 13.30 Uhr, WF Bernhard Forstner

Juni

2. Juni: Rund um Bad Boll, GT, 9 Uhr, WF Rainer Reichensperger 16. Juni: Heimatmuseum in Bitz mit Rundwanderung, HT, 13.30 Uhr, WF Marianne Plicht

Juli

7. Juli: Generationenwanderung, HT, 13.30 Uhr, WF Monika Sgolik 28. Juli: Haslach – Teufelskanzel und Urenkopfturm, GT, 10 Uhr, WF Wolfgang Sgolik

August

3. August: Wanderung mit Grillabend, 17 Uhr, Org. Rainer Reichensperger 29. August bis 1. September: Mehrtagestour im Nordelsass, WF Karl-Heinz Drieschner

September

8. September: Um die Enzschleife, HT, 10 Uhr, WF Rainer Reichensperger 22. September: Rund um Schömberg, HT, 13.30 Uhr, WF Bernhard Forstner

Oktober

6. Oktober: Gauwandertag nach Frommern gemeinsam mit der Ortsgruppe Horb, GT, 10 Uhr, WF Reinhold Buchta 12. oder 19. Oktober: Biotoppflege im Oktober, Org. Karl-Heinz Drieschner 13. Oktober: Schönbuchturm bei Herrenberg, HT, 13.30 Uhr, WF Wolfgang Sgolik. 20. Oktober: Sternwanderung, HT, 13.30 Uhr, zum Nägelehaus, gemeinsam mit der Ortsgruppe Horb, WF Rainer Reichensperger

November

10. November: Rund um Bierlingen, HT, 13 Uhr, WF Karl-Heinz Drieschner 23. November: Wanderplangestaltung 2020, Rückblick 2019 in Bildern, 16 Uhr, ab 19 Uhr gemütliches Beisammensein mit Abendessen, Org. Vorstand

Dezember

1. Dezember: Adventswanderung auf den Priorberg, HT, 13.30 Uhr, WF Günther Hoffmann 31. Dezember: Wanderung zum Jahresabschluss, 13 Uhr.

     

Mittwochswanderungen

Mittwochswanderungen finden jeden ersten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle Gasthaus Adler.

Weitere Informationen: Die Wanderungen des SAV Dettingen werden in der Regel vorher noch einmal öffentlich angekündigt. Die Wanderzeiten von zweieinhalb bis drei Stunden sind zum Teil auch für Familien mit Kindern geeignet. Weitere Auskünfte zu den Wegstrecken und den Anforderungen an die Kondition erteilen die Wanderführer (siehe Infokasten). Bei Anfahrten zu den Wanderungen bietet der Verein Mitfahrgelegenheiten an. Er versucht, die Fahrzeuge, soweit es möglich ist, voll zu besetzen. Die Kosten für die Fahrt werden geteilt, indem jeder Mitfahrer 0,07 Euro pro Kilometer an den Fahrer entrichtet.

Vorsitzender

Rainer Reichensperger Reichenhalden 16, Empfingen, Telefon 07485/98 36 86.

Stellvertreterin

Marianne Plicht

Reichenhalden 16, Empfingen, Telefon 07485/ ­98 36 86

Kassierer

Wolfgang Sgolik

Am Vogelbrunnen 8, Dettingen, Telefon 07482/17 71

Schriftführer

K.-H. Drieschner, Lettenacker 30, Dettingen, Telefon 07482/401

Wanderführer

Marita Drieschner 07482/401, Monika Sgolik 07482/17 71, Bernhard Forstner 07454/47 35, Günther Hoffmann 07482/13 98 und Reinhold Buchta 07451/43 44

Die Aufgaben vom Wanderwart, Wegewart und Naturschutzwart werden vom Vorstand übernommen. Unterstützer für diese Aufgaben können sich bei der Vorstandschaft melden.

Einblicke in die Ortsgruppe gibt es im Internet unter dettingenhohenzollern. albverein.eu und www.horb.de unter Vereine