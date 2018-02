Horb a. N. Narrensamen zeigt wie Fasnet geht

Wer sein Talent nicht auf der großen Showbühne zeigen konnte, der war bei den Spielstraßen an der richtigen Adresse. Bei den Hexen konnten die Kinder beim Besenspiel und beim Bobby-Car-Slalom ihr Geschick beweisen. Bei den Schurken galt es am Maltisch die schaurigen Masken bunt anzumalen. Wem das etwas zu langweilig war, der konnte nebenan bei den Kropfern sein gestalterisches Talent an weißen Tonmasken ausprobieren. Die Horber Kropfer hielten dafür die Masken des "Schlofer" und die des alten Stadtschantle bereit.

Wer seine Maske fertig angemalt hatte, konnte so auch gleich ein Stück Horber Fasnetsbrauchtum mit nach Hause nehmen. Geschicklichkeit und Zielgenauigkeit war bei der Wurfbude der Schantle, bei der Gummibärchenschleuder der Stoibrecher, die von Janet Rosenberger gefüllt wurde, oder dem "Heißen Draht" der Stäpfeleshopfer gefragt.

Der Luftballonkünstler "Hapesmagics Hans-Peter Hurth" drehte aus Luftballons die kuriosesten Figuren, und Biggi Krollpfeiffer stand an der Popcornmaschine parat. Vor allen Ständen war immer viel Betrieb.

"Wie viel Leute sind in der Halle?" – die Frage an Kassier Gerhard Munding, der aber mit genauen Schätzungen nicht rausrücken wollte. "Schreib einfach ›an Haufa‹", so sein pragmatischer Ansatz.