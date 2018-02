Horb a. N. Narrenhymne bekommt einen fetten Beat

Der hervorragend aufgelegte Alleinunterhalter Marcel Kipp sorgte am Keyboard zwischen den einzelnen Programmpunkten mit allerlei Party-Hits für beste Stimmung unter den Gästen. Als Schäfer und Schröter mit dem Dießener Fasnetslied einmarschierten, stieg der gesamte Saal gesanglich mit ein, bis die beiden Moderatoren auf eine Tatsache aufmerksam machten: "Unser Fasnetslied ist ganz schön in die Jahre gekommen", stellten die beiden Herren fest. "Kann man das nicht ein wenig aktueller gestalten?", fragten sich die beiden und probierten den Liedtext zur Melodie von "Atemlos" zu interpretieren. Zuvor hüllten sich die Akteure aber noch in das passende Schlageroutfit, bevor sie den Gästen ihr musikalisches Ergebnis präsentierten. "Ob das auch mit Hip-Hop funktioniert?", fragten sich Schäfer und Schröter. Im Handumdrehen präsentierten sich die beiden als "Gangsta-Rapper" mit Sonnenbrille, Baseball-Käppi und in "tiefer gelegten" Hosen. Natürlich durften hierbei eine fette "Proll-Karre" und aggressive Rottweiler-Hunde, wie sie in vielen Hip-Hop-Musikvideos zu sehen sind, nicht fehlen. "Normalerweise rekelt sich noch so ’ne sexy Alte auf der Proll-Karre. Darauf haben wir aber verzichtet", erklärten die selbst ernannten Rapper dem Publikum. Als der "fette Beat" aus den Lautsprechern drang, "bouncten" auch die Gäste in perfekter Hip-Hop Manier.