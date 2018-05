Horb a. N. Narren zünden ein paar "Personal-Knaller"

Jugendarbeit und Gewinnung neuer Mitglieder sollen stärker im Mittelpunkt stehen

Auf eine Beförderung von Joachim Lipp und Heinrich Raible zur obersten Häs-Polizei wurde hingegen verzichtet. "Veränderungen sind wichtig – doch manchmal auch schmerzhaft", so Kreidler, der hervorhob, dass niemand im Streit die Zunft verlässt oder seinen Posten abgibt. Neben diesen wichtigen Punkten konnte der Zunftmeister von einer unproblematisch verlaufenen Fasnet berichten.

An die ständigen Auflagen von den Behörden hat man sich inzwischen gewöhnt, doch das Agreement mit der Stadt sei gut. Dass man in der Zunft die Karte "Jugendarbeit und Neugewinnung von jungen Mitgliedern" ausspielen muss, steht außer Frage. Daher auch die Idee von den Grafenpaar-Findern Bukenberger und Kreidler, mit zwei Rektoren von Horber Schulen, die als Gräfin und Graf ein Jahr an der Spitze der Horber Zunft regierten, neue Akzente zu setzen.

Dass man Omnibusse, mit denen die Narren zu Umzügen gefahren werden und für die Kassenverwalter Gerhard Munding in der letzten Saison immerhin über 16 000 Euro zahlen musste, auch in einigermaßen vernünftigem Zustand hinterlässt, ist eigentlich selbstverständlich. Doch leider musste der Zunftmeister hier mahnende Worte sprechen. Weiter konnte Bukenberger in seiner Bilanz 2017/18 feststellen, dass das neue Veranstaltungskonzept gut ankam. Und dann wagte er noch einen weiten Blick in die Zukunft. 2023 feiert die Zunft ihr 100-jähriges Bestehen, und klar ist schon heute, dass man als die älteste Gruppe aller Neckarzünfte hier eine ungewöhnliche Feier hinlegen muss. Nur wie man feiern soll, das steht noch nicht fest. "Hinter diesem Konzept muss die gesamte Narrenzunft stehen – nicht nur die Rotkittel und die Gruppenführer", so Kreidler. Bukenberger meinte, dass man sich zu diesem Jubiläum kein Ringtreffen antun sollte. "Wir müssen feiern, aber es sollte ein Event sein, der nebenher mitläuft", so seine Idealvorstellungen.

Außer der Gesamtbetrachtung des Schriftführers, der von der Teilnahme an zehn Umzügen, elf eigenen Veranstaltungen und sieben Auswärtsveranstaltungen berichtete und erwähnte, dass er bei der Vorstellung des Grafenpaares schon lange keine so doofen Gesichter mehr gesehen hat, gaben die jeweiligen Gruppensprecher oder deren Beauftragte einen kurzen, meist frei vorgetragenen Abriss über das zurückliegende Jahr ab. Bei den Hexen sei die Fasnet kurz, schön und harmonisch verlaufen. Man habe viele Bewerbungen für die Aufnahme als Hex anstehen und daher gute Zukunftsprognosen. Die Schantle haben derzeit 46 Hästräger und im letzten Jahr 400 Saublodern (Blasen) aufgeblasen. Bei den Hornauer Stoibrecher war der eigene "Brecher-Ball" das Highlight.

Die Jugendgruppe der Zunft besuchte im Sommer Maskenschnitzer Bruno Springmann, startete mit dem Diskobus in die Fasnet und freute sich über die gelungene Kooperation mit dem Jugend- Gemeinderat. "Das ist gut angelegtes Geld", so die Vereinsspitze.

Zwei hochkarätige Ehrungen durften die beiden Zunftmeister der Narrenzunft Horb an Konrad Kreidler (Schantle) und Ralph Gunkel (Stoibrecher) vergeben. Sie erhielten für 40 Jahre aktive Fasnets-Gestaltung den Zunftorden umgehängt.

Der "große Stäpfeleshopser-Orden" für 25 Jahre aktive Fasnets-Gestaltung ging an: Roland Kuhrig, Gerhard Brennerstuhl (Schantle), an die Hex Ellen Zippel, an die Schurken Florian Albus, Johannes Konrad, Julian Waldmann und Sebastian Waldmann und von den Brechern wurden Alexander "Locke" Guth, Frank Schneiderhahn, Sandra Traxler und Thomas Winz ausgezeichnet.

Für zehn Jahre bekamen die Hopser Larissa Bukenberger, David Fischer, Kevon Häußler, Benjamin Rosenberger sowie die Brecher Catrin Hieber und Timo Plocher den "kleinen Stäpfeleshopser-Orden."