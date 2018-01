Horb a. N. Narren tanzen, singen und schunkeln

Die Narrenzunft Mühlen marschierte mit ihrer Fasnetsmusik, den Muggaseggele und den Schonka ein, die ihren Schonkatanz zeigten. Weiter ging es im Programm mit den beiden Kindertanzgruppen der Narrenzunft Mühlen, den Minis und den Fire Girls. Da hüpften die Jüngsten, die von Pamela Engelhardt trainiert werden, fröhlich als Disney-Figuren über die Bühne und bei den Fire Girls mit ihren Wunderlampen hieß es: drei Wünsche frei. Für ihre akrobatischen Einlagen gab es viel Applaus. Sie werden trainiert von Rebecca Thomas mit Unterstützung Chiara Schneider, Ronja Berner und Pamela Engelhardt.

Zwischendurch hatten die Narren natürlich genügend Gelegenheit, sich bei der Stimmungsmusik der Morenas auszutoben.

"Auf Regen folgt Sonne" lautete das Motto der Showtanzgruppe aus Bondorf. Sie begannen ganz in Schwarz mit Regenschirmen und präsentierten sich am Ende in einem Shirt mit großer Sonne und einem Rock in Regenbogenfarben.

Mit ihrem Brauchtumstanz, dem "Tanz der Wölfe", trug die Narrenzunft Wolfenhausen zum Programm bei. Dann wurde es laut und die Stimmung stieg. Der Auftritt der Guggenmusiker der Brugga­klopfer aus Neuhausen war so recht nach dem Geschmack der Narren und der Saal tobte.

Mit Spannung wurde erwartet, welches Motto sich die Showtanzgruppe der Narrenzunft Mühlen "Non Stop" wohl in diesem Jahr ausgesucht hatte. Gruppen- und Ansprechpartnerin ist her Rebecca Thomas. Den Tanz zusammengestellt und Ideen eingebracht haben alle gemeinsam. Sie begeisterten mit ihrer Version von "Schneewittchen und die sieben Zwerge".

Beim Auftritt der Kandldabber aus Betra erreichte die Stimmung noch einmal einen Höhepunkt und mit den Morenas wurde noch lange weitergetanzt.