Horb a. N. Narren pilgern zum Jubiläums-Fest

Horb-Bildechingen. Seit 30 Jahren gibt es die Narrenzunft Bildechingen, ein Anlass der an diesem Wochenende kräftig gefeiert wird. Bereits gestern haben die Bildechinger "Blockstrecker" beim Jubiläumszunftball in der Turnhalle auf die Pauke gehauen. Am heutigen Samstag, 12. Januar, geht’s um 18 Uhr los. Vor dem Rathaus wird der Narrenbaum gestellt und danach führt eine Polonaise zum Festzelt. Höhepunkt ist am Sonntag ab 13.30 Uhr der Jubiläumsumzug durchs Dorf.