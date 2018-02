Horb a. N. Narren mischen die Besucher richtig auf

Horb-Nordstetten. 25 befreundete Zünfte waren gekommen, und jede einzelne Gruppe wurde mit ihrem Narrenruf begrüßt.

25 Jahre seien schnell vergangen und es sei einiges passiert, sagte Zunftmeister Sajoscha Ott. Er ging noch einmal auf die Ursprünge und die Geschichte der Zunft ein und was in dieser Zeit so alles geschehen war. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Eschenbach stellte dann die Geißböck und die Tolpatsch mit ihren Häs genauer vor.

Das Zelt war voll und die Narren in ausgelassener Stimmung. Oberbürgermeister Peter Rosenberger feierte mit und auch das Horber Grafenpaar schaute vorbei. Durch das Programm führte Ehrenzunftmeister Tobias Winz. Auftakt war der Maskentanz der Tolpatsch.