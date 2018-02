Horb a. N. Narren lassen die Sonne aufgehen

Horb-Ahldorf. Die Ahldorfer Narren hatten auf Samstag zu ihrem Brauchtumsabend in die Mehrzweckhalle in Ahldorf eingeladen.

Dazu präsentierten die Mitglieder der Narrenzunft (NZ) dem zahlreich erschienenen Publikum ein buntes Programm voller Musik und Tanz.

Durch das abendfüllende und abwechslungsreiche Programm führten Sabine Kocheise und Sandra Kurbion. Für die Tanzstimmungsrunden zwischendurch sorgte die bestens aufgelegte Party-Band Overall aus Weitingen, welche auch zum Auftakt des Programms mit ausgesuchten Feier-Hits den Narren mächtig einheizten. Zu Beginn unterhielt die Kindertanzgruppe der NZ Ahldorf mit ihrer Darbietung das närrischen Publikum, bevor die Gäste aus Bondorf mit ihrem Showtanz aufwarteten. Hierbei begeisterten die Damen nicht nur mit ihren sorgfältig ausgewählten Requisiten, die samt Bühnenbild zunächst dem Regenwetter gewidmet war. Mit verschiedenfarbigen Regenschirmen setzten sich die Tänzerinnen zur thematisch abgestimmten Musik gekonnt in Szene und ließen letztlich die Sonne in der Mehrzweckhalle aufgehen, bevor sie in ihrer menschlichen Pyramide einen Regenbogen erstrahlen ließen. Während sich die "Schmorra" für ihren "Schmorratanz" bereitmachten sorgte die Party-Band weiterhin für ausgelassene Stimmung unter den Gästen, die sich in einer Polonaise durch die Halle zog.