Horb a. N./Nagold KSK-Absetzgelände: Verklagt das Rathaus jetzt AKK?

Jetzt sagt Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann, dass die Landesregierung Nagold und dem Landkreis Calw schon 30 Millionen Euro an Kompensation angeboten hat. 15 Millionen Euro für die Elektrifizierung der Hermann-Hesse-Bahn und 15 Millionen Euro Sonderzuschuss für die Sanierung der Nagolder Zellerschule und des Otto-Hahn-Gymnasiums. Der Landtag habe darüber – so Großmann – allerdings noch nicht abgestimmt.

Diese Aussage kommt in Horb gar nicht gut an. Bisher wurden weder Horb noch der Landkreis Freudenstadt in die Vorgespräche, geschweige denn in die bisher erfolgten Beteiligungen eingebunden. Deshalb macht das Rathaus in Horb jetzt Druck.